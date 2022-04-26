3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

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  • 26.04.2022 18:31
  • Güncelleme: 26.04.2022 18:51
3. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Havuzlar Mahallesi Gülnihal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Beşbilek (41), ikamet ettiği apartmanın 3. katındaki basamakların bulunduğu pencereden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Beşbilek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası Mehmet Beşbilek’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA

SHA Editör
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