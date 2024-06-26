400 bin lira değerindeki bakır kabloları çalan hırsızlar kamerada

Ankara'da 3 kişi, bir fabrikada istiflenmiş 400 bin lira değerindeki bakır kabloları minibüse yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

400 bin lira değerindeki bakır kabloları çalan hırsızlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’da 3 kişi, bir fabrikada istiflenmiş 400 bin lira değerindeki bakır kabloları minibüse yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kahramankazan’daki bir fabrikada meydana geldi. İstiflenmiş bakır kabloların olduğu yere minibüsle yanaşan 3 kişi, dakikalar içinde 400 bin liralık kabloyu araçlarına yükleyip fabrikadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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