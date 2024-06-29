5 saat rötar yapan Ajet uçağına yolculardan tepki

Ankara Esenboğa Havalimanında, Bodrum ve Malatya'ya gidecek vatandaşlar, biletini aldıkları Ajet'e ait yolcu uçağının 5 saatlik bir rötar sonrası kalkacağını öğrenmesinin ardından havayolu şirketine tepki gösterdi.

5 saat rötar yapan Ajet uçağına yolculardan tepki
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara Esenboğa Havalimanında, Bodrum ve Malatya’ya gidecek vatandaşlar, biletini aldıkları Ajet’e ait yolcu uçağının 5 saatlik bir rötar sonrası kalkacağını öğrenmesinin ardından havayolu şirketine tepki gösterdi.

Esenboğa Havalimanında Bodrum ve Malatya’ya gidecek vatandaşlar, biletini aldığı Ajet’e ait yolcu uçağının 5 saatlik bir rötar sonrası kalkacağını öğrenmesinin ardından havayolu şirketine tepki gösterdi. Mağdur olan vatandaşlar, tepkilerini telefon kamerasına çekerek gösterdi.

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