61. Yoğurt festivali için geri sayım başladı

Silivri Belediyesi, geleneksel festivalleriyle ilçenin ünlü lezzetlerini tüm Türkiye’ye tanıtmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 61.’si düzenlenecek Yoğurt Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festivalde; ödüllü turnuvalar, yoğurt yeme yarışması, karaoke yarışması, balık tutma yarışması, çocuk sineması, çocuk şenliği, baloncuk gösterisi, sergiler ve halk dansları gösterileri düzenlenecek. Yarışma ve turnuvalarda dereceye girenlere altın ve para ödüllü verilecek. Festivalin sahne programlarında ise ünlü sanatçılar ünlü sanatçılar Sibel Can, Aleyna Tilki ve Özcan Deniz en güzel şarkılarıyla Silivrilileri coşturacak.

FESTİVAL AÇILIŞ KORTEJİ İLE BAŞLAYACAK

61. Yoğurt Festivali, 21 Temmuz 2023 Cuma günü saat 19.00’da 19 Mayıs Meydanı’ndan (Kaymakamlık Yanı) hareket edecek olan açılış korteji ile başlayacak. 3 gün sürecek Yoğurt Festivali ile Silivrililer adeta eğlenceye doyacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVALE DAVET

Yoğurt Festivali’ne tüm Silivrilileri davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Kıymetli hemşehrilerim… Bir toplumu ayakta tutan ya da bir ve beraber kılan değer arasında milli kültürler, yani gelenek ve görenekler vardır. Bu kültürler yıllar boyu nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Silivri’miz de kendine has özelliği, zenginliği ve değerleri olan kültürel bir yapıya sahiptir. 7 bin yıla yakın tarihi geçmişi ile zamanında birçok farklı toplumu ve kültürü içinde barındırmakla birlikte, kendi zenginliğini de ortaya çıkarmıştır. İşte bu zenginliklerden bir tanesi Silivri Yoğurdu’dur. Büyüklerimizin dizinin dibine oturup onların şehir hikâyelerini dinlediğimizde, Silivri sokaklarında omuzundaki askılarda yoğurt satan yoğurtçuların sesini kulağımızda hissederdik. Bugün 150 yılı aşan bir tarihi, 61 yıla ulaşan bir festivali olan yoğurdumuzun korunması, yaşatılması ve yeniden mazideki lezzetiyle yaygınlaşması en büyük gayret ve arzumuzdur. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle Türkiye’nin en müstesna ilçelerinden biri olmasına rağmen Silivri’mizin bir marka tescili, bir coğrafi işaretli ürünü maalesef ki yoktu. Geçtiğimiz yıl titiz ve kararlı bir çalışma neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk; yoğurdumuzun coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillenmesini sağladık. Bugün, ülkemizde tescilli lezzetler arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen yılın şanına yakıştığı gibi bu yıl 61’incisini düzenleyeceğimiz Yoğurt Festivalimizi, işte bu gurur ve mutlulukla gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle konser ve yarışmaların düzenleneceği, halk oyunlarımızın sergileneceği, birçok farklı sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetin yer alacağı Yoğurt Festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum.” dedi.

FESTİVALİN ETKİNLİK PROGRAMI BELLİ OLDU

21-22-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 61. Yoğurt Festivali’nin etkinlik programı belli oldu:

Festivalin 1. Günü Etkinlik Programı

Çocuklar Futbol Turnuvası / Selimpaşa Mehmet Karasu Spor Tesisleri / 14.00-21.00

Tarım ve Ev Aletleri Sergisi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / 11.00-18.00

Mahalle Evleri Festival Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Silivri Sanatçıları Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Üreten Kadınlar Platformu Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Sanata Platformu Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Evim Atölyem Kadın Emeği Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

3x3 Basketbol Turnuvası / Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri / 17.00-22.00

Festival Açılış Korteji / 19 Mayıs Meydanı (Kaymakamlık Yanı) / 19.00

Halk Dansları Gösterisi / Festival Sahnesi / 20.00

Sibel Can Konseri / Festival Sahnesi / 21.30

Festivalin 2. Günü Etkinlik Programı

Plaj Futbolu Turnuvası / Silivri Belediyesi Halk Plajı (Kumluk Mevkii) / 11.00-18.00

Satranç Turnuvası / Alibey Kapalı Spor Salonu / 11.00-19.00

Tavla Turnuvası / Atatürk Meydanı Zabıta Noktası / 12.00-18.00

Baloncuk Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi / 12.00-13.00

Çocuk Şenliği / VEGA AVM Yanı / 13.00-18.00

Büyükler Futbol Turnuvası / Selimpaşa Mehmet Karasu Spor Tesisleri / 14.00-21.00

Tarım ve Ev Aletleri Sergisi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / 11.00-18.00

Mahalle Evleri Festival Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Silivri Sanatçıları Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Üreten Kadınlar Platformu Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Sanat Platformu Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Evim Atölyem Kadın Emeği Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

3x3 Basketbol Turnuvası / Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri / 17.00-22.00

Karaoke Yarışması / Köy Pazarı Amfitiyatro / 17.00

Balık Tutma Yarışması / Sahil Kordonu Kumluk Mevkii / 18.00-21.00

Halk Dansları Gösterisi / Festival Sahnesi / 20.00

Yoğurt Yeme Yarışması / Festival Sahnesi / 20.30

Aleyna Tilki Konseri / Festival Sahnesi / 21.30

Festivalin 3. Günü Etkinlik Programı

Plaj Voleybolu Turnuvası / Silivri Belediyesi Halk Plajı (Kumluk Mevkii) / 11.00-18.00

Satranç Turnuvası / Alibey Kapalı Spor Salonu / 11.00-19.00

Tavla Turnuvası / Atatürk Meydanı Zabıta Noktası / 12.00-18.00

Baloncuk Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi / 12.00-13.00

Büyükler Futbol Turnuvası / Selimpaşa Mehmet Karasu Spor Tesisleri / 14.00-21.00

Tarım ve Ev Aletleri Sergisi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / 11.00-18.00

Mahalle Evleri Festival Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Silivri Sanatçıları Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Üreten Kadınlar Platformu Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Sanat Platformu Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Evim Atölyem Kadın Emeği Sergisi / Silivri Sahili / 14.00-24.00

Çocuk Sineması / Önder Yılmaz Sahnesi / 16.00

3x3 Basketbol Turnuvası / Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri / 17.00-22.00

Yoğurt Mayalama Yarışması / Köy Pazarı Amfitiyatro / 17.00

Halk Dansları Gösterisi / Festival Sahnesi / 20.00

Özcan Deniz Konseri / Festival Sahnesi / 21.30