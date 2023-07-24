61. Yoğurt Festivali'ne Özcan Deniz ile muhteşem final

Silivri’nin en ünlü festivallerinden biri olan 61. Yoğurt Festivali’nin üçüncü ve son günü renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününe de tıpkı ilk iki günde olduğu gibi binlerce Silivrili katıldı. Festival kapsamında düzenlenen Çilek ile Baloncuk Gösterisinde çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Çocuklar için ayrıca Önder Yılmaz Sahnesinde “Fındıkkıran ve Sihirli Flüt” isimli sinema filminin gösterimi yapıldı. Festivalin üçüncü günü Geleneksel Yoğurt Mayalama Yarışması, halk dansları gösterisi ve Özcan Deniz konseri ile devam etti.

SİLİVRİ’NİN EN GÜZEL YOĞURDU BELLİ OLDU

61. Yoğurt Festivali kapsamında Köy Pazarı Amfitiyatroda gerçekleştirilen Geleneksel Yoğurt Mayalama Yarışması ile Silivri’nin en güzel yoğurdu seçildi. Jüri üyeliğini; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Haldun Pala, Aysun Abla Çiftliği İşletmecisi ve Yoğurt Ustası Aysun Subaşı, Moody’s Cafe Mutfak Şefi Muhammed Aydoğdu’nun yaptığı ve 11 yarışmacının katıldığı Yoğurt Mayalama Yarışması’nda birinci Nurcan Erişen yarım altın, ikinci Ufuk Tunç çeyrek altın, üçüncü Seda Girgin ise gram altın ödülü kazandı. Kazananlara ödülleri Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı tarafından takdim edildi.

ÖDÜLLÜ TURNUVALARDAKİ MÜCADELELER NEFESLERİ KESTİ

61. Yoğurt Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü turnuvalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Plaj Futbolu Turnuvasında birinci Gazitepe, ikinci Old Friends, üçüncü ise Ogur Athletic oldu. Plaj Voleybol Turnuvasında birinci Bi şekilde, ikinci Star Voleybol, üçüncü ise Boğalar oldu. 256 oyuncunun katıldığı Türkiye’nin en büyük Tavla Turnuvasında birinci Arif Baran Dur, ikinci Turgay Bektaş, üçüncü Okan Koçak oldu. Turnuvanın en başarılı kadın oyuncusu ise Duygu Ateş oldu. Büyükler Futbol Turnuvasında birinci Gazitepe SK, ikinci Ogur Athletic, üçüncü Big Tigers oldu. 3x3 Basketbol Turnuvası Genç Erkekler kategorisinde Potanın Perileri birinci, Childrens of Kobe ikinci, BCB Forever üçüncü oldu. Genç Kadınlar kategorisinde Airboss birinci, Güngören Belediyesi ikinci, Brakya üçüncü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde Blackhole birinci, İstanblue ikinci, İstanbuls üçüncü oldu. Büyük Kadınlar kategorisinde Hobbits birinci, Güngören Belediyesi ikinci, Brakya üçüncü oldu. Satranç Turnuvasında şampiyon Silivrili sporcu Emir Mirzayev oldu. Turnuvanın ikincisi Ahmet Dönmez, üçüncüsü Kerem Sarp Yekeler oldu. Satranç Turnuvasının en başarılı kadın sporcusu ise Duru Kayar oldu. Turnuvanın kazananlarına para ödülü verildi. Kazananlara ödülleri; belediye meclis üyeleri Şenoğlu Türkyılmaz, Ömer Tekin, Sefer Ölçer, Gökalp Kalaycı, Orhan Çalışkan tarafından takdim edildi.

ÖZCAN DENİZ FIRTINA GİBİ ESTİ

Yoğurt Festivali’nin üçüncü günündeki sahne programları mahşeri bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Festivalde Silivri Yeni Nesil Spor Kulübü ve Alibeyspor Aslıtolia Halk Dansları Topluluğunun dans gösterileri büyük beğeni topladı. Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Erdoğan Gökalp Kalaycı ve Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş, dans gruplarına çiçek takdiminde bulundu. Silivri sahili festival alanında sahne alan ünlü sanatçı Özcan Deniz, birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirdi. Festivali izlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan Özcan Deniz, performansıyla Silivri’de adeta fırtına gibi esti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ünlü sanatçıya Silivri Yoğurdu hediye etti ve çiçek takdiminde bulundu. Konser esnasında Başkan Yılmaz’ın eşiyle birlikte konseri ayakta izlemesiyle ilgili konuşan Özcan Deniz, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz eşiyle birlikte tıpkı tüm Silivrililer gibi konseri ayakta takip ediyor. Oturmak istese oturabilir ama o programı ayakta takip etmeyi tercih ediyor. Çok büyük saygı duydum. Bu hareketi gerçekten alkışı hak ediyor.” dedi.

Yoğurt Festivali’ne; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz başta olmak üzere STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.