62. Silivri Yoğurt Festivali Başlıyor!
Silivri'nin geleneksel Yoğurt Festivali, bu yıl 62. kez düzenleniyor.
Silivri'nin geleneksel Yoğurt Festivali, bu yıl 62. kez düzenleniyor. Festival, 12 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Belediye önünden başlayacak kortej ile açılış yapacak. Festivalin 3 gün sürecek olan etkinlikleri, halk dansları gösterileri ve ünlü sanatçıların konserleriyle renklenecek. Tüm halkımız davetlidir.
1. Gün: 12 Temmuz Cuma
• Saat: 19.00
• Etkinlikler: Kortej yürüyüşü
• Gösteriler: Halk Dansları
• Konser: İrem Derici
2. Gün: 13 Temmuz Cumartesi
• Saat: 20.00
• Yer: Silivri Sahili Festival Alanı
• Gösteriler: Halk Dansları
• Konser: Semicenk
3. Gün: 14 Temmuz Pazar
• Saat: 20.00
• Yer: Silivri Sahili Festival Alanı
• Gösteriler: Halk Dansları
• Konser: Volkan Konak
Festival boyunca, etkinliklere katılmak isteyenler için her gün köy ve mahallelerden araçlar kaldırılacak .(Detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek)