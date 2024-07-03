62. Silivri Yoğurt Festivali Başlıyor!

Silivri'nin geleneksel Yoğurt Festivali, bu yıl 62. kez düzenleniyor. Festival, 12 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Belediye önünden başlayacak kortej ile açılış yapacak. Festivalin 3 gün sürecek olan etkinlikleri, halk dansları gösterileri ve ünlü sanatçıların konserleriyle renklenecek. Tüm halkımız davetlidir.

1. Gün: 12 Temmuz Cuma

• Saat: 19.00

• Etkinlikler: Kortej yürüyüşü

• Gösteriler: Halk Dansları

• Konser: İrem Derici

2. Gün: 13 Temmuz Cumartesi

• Saat: 20.00

• Yer: Silivri Sahili Festival Alanı

• Gösteriler: Halk Dansları

• Konser: Semicenk

3. Gün: 14 Temmuz Pazar

• Saat: 20.00

• Yer: Silivri Sahili Festival Alanı

• Gösteriler: Halk Dansları

• Konser: Volkan Konak

Festival boyunca, etkinliklere katılmak isteyenler için her gün köy ve mahallelerden araçlar kaldırılacak .(Detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek)