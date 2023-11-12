82 bin adet makaron ele geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 82 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 82 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada 82 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Olayda şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.