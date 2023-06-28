Acemi kasaplar hastanelik oldu

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Acemi kasaplar hastanelik oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Kırklareli’nde bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen acemi kasaplar bıçakla elini, kolunu ve bacağını kesti.

10 senedir ilk kez kurban keserken kendini yaraladığını söyleyen Aydın Başaran, “10 senedir ilk kez oldu. Siniri keserken birden parmağımı kestim” dedi.