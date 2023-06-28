Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Bursa’da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Bursa’da da Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı.

Bursa’da her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu. Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk dakikalarından itibaren İnegöl’ün çeşitli mahallerinden ‘acemi kasap’ haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda da olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne koştu.

Yaralıların büyük bir kısmı yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere birçok özel hastanenin acil servis bölümleri kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Bursa’da kurban keserken kalp krizi geçiren bir vatandaşın da kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenildi.