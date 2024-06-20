Adalardan dönen tatilciler trafiğe neden oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, tatilciler nedeniyle yoğun araç ve yaya trafiği yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle Avşa Adası’na akın eden tatilciler Erdek üzerinden dönüş yolculuğuna başladı.

Balıkesir’in incisi Avşa Adası başta olmak üzere Marmara ve Paşalimanı Adası’na, Kurban Bayramı tatili nedeniyle akın eden tatilcilerin dönüşü başladı. Erdek İskelesi’ne inen tatilciler, Hükümet Caddesi üzerinde hem yaya hem de araç trafiğine neden oldu. Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Erdek Otogarı’nda hareketli saatler yaşanıyor.