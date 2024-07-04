Ahmet Ermiş'in 'Karışık Kafalar' şarkısı büyük ilgi görüyor

Şarkıcı Ahmet Ermiş’in yeni parçası “Karışık Kafalar” tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yeni şarkı ve klip çalışmasını dinleyicisiyle buluşturan Ermiş, güncel yaşantıdan ilham aldığı şarkı sözleriyle de dikkatleri çekti. “Karışık Kafalar” diyerek yaşamın tüm keşmekeşliğinden herkesin üzerine düşen payı aldığını ifade eden Ermiş, “Her ne kadar hareketli, eğlendiren ve insanın kendisini mutlu hissedeceği ezgilerden oluşsa da aslında günlük yaşamın yoğunluğu, stres ve zorluklardan dolayı ruh halimizi yansıtıyor. Hayat mücadelesi içerisinde kafamız çok karışık. İşte, aşta, aşkta da öyle değil mi? İşte bu şarkı da herkes payına düşeni alıyor. Ama müzik ruhun gıdasıdır misali, vazgeçmeden ve pes etmeden hayatımızı sürdürüyoruz. Kâh seviniyor, kâh üzülüyoruz. ‘Karışık Kafalar’ herkese iyi gelecek diye düşünüyorum. Şarkı yayınlandığı günden beri de güzel bir ivme yakaladı. Destekleyen tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler, saygılar” dedi.

Karışık Kafalar’ın müzik yönetmenliğini Sendur Aydın, aranjeyi Melihcan Ataklar, mix mastering Aliş Kaygusuz yaparken, Ahmet Ermiş’in, yine söz ve müziği kendisine ait olan “Sitem” ve “Bile Bile” adlı eserleri de bulunuyor.