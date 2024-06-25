Akrobasi hareketleriyle trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüne 9 bin 325 TL Para cezası

Avcılar’da motosikletiyle akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen sürücüye toplam 9 bin 325 TL para cezası kesildi.

Avcılar ilçesi Tem Kuzey yol Tahtakale mevkii üzerinde 23.06.2024’te bir şahıs motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak ilerledi. Motosikletin üzerine yatan şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bu kadarına da pes artık dedirten görüntüler sosyal medya da paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plaka bilgilerinden tespit edilen H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsa çeşitli suçlardan toplam 9 bin 325 TL Para cezası kesildi. “Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak” maddesinden de adli işlem başlatıldı.