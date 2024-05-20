Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maçın ardından oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.