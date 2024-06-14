Albay Erbakıcı'nın hayranlık uyandıran koleksiyonu

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, 5 yıl önce merakla başladığı kolluk kuvvetleri araç koleksiyonunda 800’den fazla oyuncak araç topladı.

Jandarmanın 185’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bir program düzenledi. Programa gelenler 800’den fazla ülkelerin kolluk kuvvetleri araç koleksiyonundan gözlerini alamadı. Araç koleksiyonunun Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı’ya ait olduğu öğrenilirken, vatandaşlar jandarma stantlarını bırakıp bu koleksiyonda daha fazla vakit geçirdiler.

"Dünya ülkelerinin yüzde 66’sının 133 tanesinin arabasının bir kısmını da ben giydirme yaparak tamamladım"

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, yaptığı koleksiyon hakkında bilgi vererek, "2018 yılında Polonya’da Varşova Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğinde göreve başladığımda gördüğüm bir haber üzerinden kolluk araçlarını toplamaya başladım. Bunlar 1.43 dediğimiz 43 boyutta küçültülmüş kolluk araçları ve şu anda 800’den fazla modelim var. Dünya ülkelerinin yüzde 66’sının 133 tanesinin arabasının bir kısmını da ben giydirme yaparak tamamladım" dedi.

"Türkiye’de ilk defa böyle bir sergi açıyorum"

Albay Erbakıcı, konuşmasının devamında, "Türkiye’de ilk defa böyle bir sergi açıyorum. Burada 185. yılımızı kutlarken bu serginin de burada olmasını istedim. Bu daha da gelişecek bir koleksiyon. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerde de benzer sergiler açarak, geliştirerek hobimi insanlarla paylaşmak istiyorum. Model araba tutkusu Türkiye’de giderek yayılan bir tutku. Bizde bu tutkunun bir parçasıyız. Bu tema olarak, kolluk araçları baktığımızda bir ilk. Kolluk araçları temalı daha önce hiç sergi açılmadı. Hiç bu kadar geniş bir kolluk araçları koleksiyonu da yok. Zaten bir kısmını ben kendim yaptığım için araçların benzerleri de yok. O yüzden Türkiye’de bir ilk. Bundan sonra da inşallah devamı gelecek" dedi.