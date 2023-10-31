Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Şehri kaplayan sis tabakası ise havadan görüntülendi.

Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Şehri kaplayan sis tabakası ise havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis Kartal bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Yerleşim alanlarının üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşatmazken; bazı noktalarda ise güzel manzaralar oluşturdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman