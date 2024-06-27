Anız yangını mezarlığa sıçramadan söndürüldü
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan anız yangını bölgede bulunan mezarlığa sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çıkan anız yangını bölgede bulunan mezarlığa sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Duduköy Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlada yakılan anız yangına sebep oldu. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler bölgede bulunan mezarlığa doğru ilerledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, alevleri mezarlığa ulaşmadan kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.