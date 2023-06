Ankara'da kurban pazarlarında gece zor geçiyor

TAKİP ET

Kurban Bayramı’na yaklaşılırken kurban pazarlarında bekleyiş devam ediyor. Kurbanlık hayvan üreticilerinin pazar alanlarında geceleri ise zor geçiyor.

Kurban Bayramı’na az bir süre kalmışken kurban pazarlarındaki bekleyiş devam ediyor. Hayvanlarının başında bekleyen üreticiler zor günler geçiriyor. Keçiören ilçesinde bulunan kurban pazarında üreticiler 20 gündür geceleri zor zamanlar geçiriyor. Pazarda bu sene durgunluk olduğunu söyleyen üretici, “Şu an herkes yattı istirahat ediyor. Sabah saat 08.00’den itibaren başlayacak. Bu sene biraz durgun geçti. Herhalde doyum sağlandı. İki hayvanımız kaldı. Fiyat ortalaması ise hisse başı 10 bin lira ile 12 bin lira arasında” ifadelerini kullandı.

Bir hayvan hastalanınca pazarcılar kesmek zorunda kaldı.

Başka bir üretici ise hayvanların ellerinde kaldıklarını söyleyerek müşterileri beklediklerini, “Hayvanlar pazarcıların elinde kaldı bu sene. Mal pahalı dediklerine bakmayın. Müşteri varsa Bağlum pazarına bekleriz. 100 tane koyun öylece duruyor. Küçükbaşlar hiç satılmadı. Her çadırda da 3 - 5 tane büyükbaş duruyor. Kalma şartları berbat. 10 bin lira para veriyoruz şuraya doğru düzgün tuvaleti bile yok. Bak banyo yokmuş. Hadi biz kalecikten geliyoruz Ankara’nın ilçesinden ama doğudan gelen arkadaşlar duş bile alamıyorlar. Bu paraya göre bu hizmet az” şeklinde ifade etti.

Pazarcılar çadır yerine başka seçenekler isteyerek, “Gecenin bu saatinde bu halimizi görüyorsunuz. Biz 4 senedir buraya geliyoruz. Her sene olduğu gibi mağduriyet yaşıyoruz. Hava yağışlı olduğu zaman çadırlar hep su alıyor. Geçen gün geldi kendisine de ilettik. Devlet büyüklerinden rica ediyoruz ki bu çadırlar yerine başka bir çözüm bulunsun. Biz buraya gelmeden önce ne kadar mağdur olacağımızı biliyoruz ama mecburiyetten geliyoruz. İş imkanı olmadığı için biz gelip burada bu soğukta yatıyoruz. Lütfen devlet bu konuya bir el atsın. Bir torba yem 300 liraydı. Biz şu an burada 370 liraya alıyoruz. 50 baş hayvan için 50 bin lira para harcıyoruz. Vatandaş ise bize diyor ki ben asgari ücretle çalışıyorum. Ücret 8 bin 500 dana ise 50 bin lira. Onun için satışlarımız az. Bir torba yeme seçimden sonra 70 lira zam geldi. Ne oldu da birden bu kadar zam geldi. Biz burada o yemi almaya mecburuz. Hayvan yem yemezse gün gün eriyor. Biz açta kalsak hayvanı aç bırakamayız” diye konuştu.

“350 kiloluk hayvana adam 50 bin lira para veriyor. Ben bu hayvanı kasaba kestirsem zaten 65-70 bin lira para eder”

Vatandaşın çok fazla fiyat kırdığından yakınan üretici, “Bu sene kurban biraz sıkıntılı geçti. Durumlar vahim, bütçeler kısıtlı. Biraz zor geçti ama umduğumuzu da bulduk çok şükür. 80 hayvanın içerisinde 10 hayvanımız kaldı. Pazar olarak illa ki sıkıntıları var. Ona da razı geleceğiz artık. Burası sonuçta kurban pazarı. İlla ki sıkıntısı olacak. Bu sene herhalde bayramı biraz zor göreceğiz. Halkımız anlayışlı olsun fırsatçılık yapmasın diye uğraşıyoruz ama halkımız yine fırsatçılık yapmaya çalışıyor. Herkeste para var aslında ancak biraz daha ucuza getirmeye çalışıyorlar. Bizde bunu kolay kazanmadık 400 bin liraya yem yedirdim ben. 350 kiloluk hayvana adam 50 bin lira para veriyor. Ben bu hayvanı kasaba kestirsem zaten 65-70 bin lira para eder. Alanın da satanın da razı olması lazım ama satıcı olarak biz razı değiliz. Bir daha ki bayrama burada şu an 130 çadır var ama 50 çadır bulamazlar. Bu iş çiftliklerin eline kalacak. Para yok diye ağlıyorlar ama bizden zenginler. Sadece dolapları nasıl etle doldururum hesabı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Pazarlıkların çok uzun sürdüğünü belirten pazarcı, “Kantara gidip geliyoruz. Sadece kilosuna göre kurban keseceksen burada ne işin var kasaba git. Peygamber efendimiz en güzel hayvanı al diyor ama burada alıcı hayvanın haline bakmıyor ki. 50 kilo fazla çıkarda 1 sene yer miyim? Hesabı yapıyor. Biz bu malı alırken pazarda böyle bir pazarlık görmedik. Ben 100 tane hayvanı bir saat içerisinde alıyorum ama burada 20 günde zor satıyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Çadırcılara ikinci sınıf insan muamelesi yapmayın. Biz 20 gündür burada kalıyoruz. Ayıp bir şey değil. 20 gündür nefes alamıyorum, duşa giremiyorum, yüzümüzü yıkıyoruz yara alıyor. Ben de çocuklarıma ekmek götüreceğim. Şurada bir gün birisi yatsın ben tosunu bedava vereceğim. Bir tosun satacağım diye 3 saat pazarlık ediyoruz. Tamam sevabı var ama adam 40 çadır geziyor. Etin kilosu kasapta 350 lira ama burada kurban ettiğin hayvanın eti 220 liraya gelmiyor” şeklinde konuştu.

Kars’tan gelen bir başka üretici ise insanların pazarcıların masraflarından dolayı fırsat kolladığını söyleyerek, “Biz üretici olarak Kars’tan geldik buraya. Birkaç sene ara vermiştik. İyi ki vermişiz. İnsanlar ibadet için değil artık et fırsatçılığı için kurban kesiyorlar. Bakıyor kasapta et 350 lira geliyor pazara adamın memleketi uzak geri götüremez diyerek fırsatçılık yapıyor. Soruyorlar hayvan ne kadar 80 bin lira deyince 40 bin olmaz mı diyorlar. Ne emeklerle beslediğimiz hayvanlara dalga geçer gibi yarıdan az fiyat veriyorlar. Biliyor çünkü geri götürmemizde bir ayrı masraf. Bu iş artık ibadeti geçmiş ve dolabı nasıl et doldururum fırsatçılığı olmuş. Bizim halimizden anlamazlar, bizim nasıl şartlarda yaşadığımızı bilmezler. Bir gün şurada kalsalar bir tane hayvanı biz bağışlarız zaten. Acaba verir mi diye seni sınıyor. Biliyor çünkü buraya gelmek için çok masraf ettiğini. Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.

Pazarlıkların yalan üzerine olmasından şikayet eden üretici, “Burada şu an 200 çadır varsa emin ol seneye 70-80 çadır bulamayacaklar. Üreticilerin bitmesi ile kasaba isyan etmeyeceksin. Bizleri bitirmeden siz düşüneceksiniz. Bir pazarlıkta adam bana dedi ki 50 bin lirayı geçemem. Birde yemin ediyor. Biraz büyük tosuna bakıyor 60 bin lira veriyor. Bu ibadeti artık böyle gerçekleştiriyor bu insanlar. Adama düve gösteriyorum. Bu bana büyük gelir ben koyun alacağım dedi. Yukarıdan canlı kilosu 120 liradan tosun almışta geliyor” diye konuştu.

İnsanların hareketleri ile kendilerini kırdıklarını söyleyen pazarcılar, “Adam içeri giriyor üstüm koktu ben nasıl eve gideceğim diye söyleniyor. Ben 20 gündür burada kalıyorum. 20 gündür size hizmet verebilmek için perişanız burada. Ayakkabılarının üstüne poşet geçirip gezmeleri bizi kırıyor. Aramızda ne fark var. Seneye gelmeyeceğiz zaten. Artık çiftliklerden 50 bin liraya alacakları hayvanları 100 bin liraya alırlar. Aman elimiz değmesin diye uğraşıyorlar. İbadet yapıyorsun sen elbette dokunacaksın. Al poşete eti kasaptan et alır gibi evine git şeklinde olmaz” ifadelerine yer verdi.

Artık daha fazla pazarlarda hayvan satmayacaklarını söyleyen üreticiler, “Babam bize bu işi bıraktırmıştı. Babam akıllı adammış büyüklerimizi dinlememiz gerekiyormuş” dedi.

Üreticiler pazar yerinde duş ve yatak olmamasından dolayı şikayet ederken şehir dışından geldikleri için yatacak yer bulamıyorlar. Çadırların önünde veya içinde koltuklarda ve yerlerde yatan üreticiler daha iyi Pazar yerlerinin yapılmasını istiyor.