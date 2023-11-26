Ankara'da teras katta yangın
Ankara'da teras katta soba bacasından çıkan kıvılcımların kanepeye sıçraması sonucu yangın çıktı.
Ankara’da teras katta soba bacasından çıkan kıvılcımların kanepeye sıçraması sonucu yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Çorumlular Caddesi’nde bir binanın teras katında soba bacasından çıkan kıvılcımların terastaki kanepeye sıçraması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.