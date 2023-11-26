Ataşehir'de binanın çatısı alev alev yandı

Ataşehir’de bir binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada büyük maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinlerinden Nesime Adıyaman, "Ben içeride oturuyordum, benim çocuklar dışarı çıktı. Ben dışarı çıktığımda burası yanıyordu. Yandaki binalara da sıçrama vardı. Hafiften rüzgar da vardı. İnşallah insanlarda bir şey yoktur. Burada bütün vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.