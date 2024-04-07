Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı. Ankara-Niğde Otoyolu’nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü’nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.

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