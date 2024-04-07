Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı. Ankara-Niğde Otoyolu’nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü’nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.