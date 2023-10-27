Ankara'ya şehit ateşi düştü

Edirne'de şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu'nun acı haberi Ankara'daki ailesine verildi.

Ankara'ya şehit ateşi düştü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu’nun acı haberi Ankara’daki ailesine verildi.

Edirne’de askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan 3 askerden Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Şehidin baba evine taziye çadırı kuruldu. Şehidin evli olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehit Merzifonoğlu’nun naaşı memleketi Çankırı’ya götürülecek ve tören düzenlenecek. Şehidin cenaze namazı Çankırı Merkez Camiinde kılındıktan sonra Şabanözü Gündoğmuş Köyü’ne defnedilecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman