Ankara yollarındaki türbeler görenleri hayrete düşürüyor

Ankara Altındağ yollarında yer alan Tezveren ve Gülbaba türbeleri, görenleri hayrete düşürüyor.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Tezveren ve Gülbaba türbeleri yol ortasında yer almalarından dolayı dikkati üzerine çekiyor. Türbeleri yol ortasında gören vatandaşlar ise dua etmeyi de eksik bırakmıyor. İddialara göre yıllardır yol ortasında olduğu öğrenilen türbelerin nereden ve nasıl geldiği ise bilinmiyor.

Tezveren türbesinin bulunduğu yol üzerinde yıllardır esnaflık yapan Erol Yıldız, türbeleri anlattı. Yıldız, türbeleri belediyenin kaldırmaya çalışmasına rağmen manevi bir güç olduğundan dolayı başarılamadığına belirterek, “Tezveren türbesi önceden Hacettepe’nin arazisinin içerisindeydi. Eskiden mum yakarlardı orada. Mukaddem camii vardı burada. O Mukaddem camii yıkıldıktan sonra köprü yapılacak diye türbeyi buraya taşıdılar. Bir naylonun içerisindeki kemiği daha sonra defnettiler. Kadın mı erkek mi kimse bilmiyor. Karyağdı türbesinde İmam Hüseyin’in kızları diyorlar. Hacı Bayram Veli Camii’nin arkasında Gül Baba türbesi var. Bunu genellikler orayla karıştırıyorlar. O da yol ortasında yer alıyor” ifadelerine yer verdi.