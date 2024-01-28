Ankaralılar yeni güne karla uyandı
Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Ankara’da sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Ankara’da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Başkent’te sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kar temizleme araçları oluşabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekledi. Belediye işçileri, işlek caddeleri ve sokakları tuzladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışı gün içerisinde devam edecek.