Ankaralılar yeni güne karla uyandı

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ankaralılar yeni güne karla uyandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ankara’da sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ankara’da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Başkent’te sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kar temizleme araçları oluşabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekledi. Belediye işçileri, işlek caddeleri ve sokakları tuzladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışı gün içerisinde devam edecek.