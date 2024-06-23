Araçta uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi

Edirne'nin Saros Körfezi'ndeki tatil ilçesi olan Enez'de ilçeye girişte yapılan kontrollerde bir araç içerisinde uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Araçta uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Saros Körfezi’ndeki tatil ilçesi olan Enez’de ilçeye girişte yapılan kontrollerde bir araç içerisinde uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kontrol noktasında yapılan kontrollerde sürücülüğünü E.Ö. isimli şahsın yapmış olduğu araçta yapılan aramada 1.6 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.