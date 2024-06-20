Araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı

Bursa-Yalova kara yolu üzerinde refüjde yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi’nin Gedelek Mahallesi’nde mevkisinde meydana geldi. D570 kara yolunda refüjde çalı ve otların yandığını gören sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orman ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürüp soğutma çalışması yaptı. Ekipler yangının muhtemelen bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığını belirtip, vatandaşların sıcak yaz aylarında bu konularda duyarlı olmalarını isteyerek, yol kenarlarına cam ve plastik şişe ile sigara atılmaması gerektiğini söyledi.