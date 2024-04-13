AS-532 Couger tipi helikopter, Antalya'daki kurtarma çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopterin, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara destek sağlamaya devam ettiğini duyurdu.

AS-532 Couger tipi helikopter, Antalya'daki kurtarma çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopterin, Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara destek sağlamaya devam ettiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan görevlendirilen AS-532 Couger tipi helikopter, Antalya’daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb