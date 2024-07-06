Atlı polisler Kırkpınar'da devriye geziyor

Edirne'de 663.'sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor.

Atlı polisler Kırkpınar'da devriye geziyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de 663.’sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Atlı Polis Grup Amirliğinde çeşitli eğitimlerden geçen 4 polis memuru, 4 atla Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı çevresinde devriye görevi yürütüyor. Halkın yoğun olduğu yerlerde huzur ve güveni tesis eden ekipler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

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