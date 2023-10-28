Avcılar'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada sürücü adli kontrolle serbest

Avcılar'da 4 yaşındaki çocuğa araba ile çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada sürücü adli kontrolle serbest
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Avcılar’da 4 yaşındaki çocuğa araba ile çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi 105. Sokak’ta meydana gelmişti. Sokakta oynayan 4 yaşındaki L.D. isimli kız çocuğuna, C.U. isimli şahsın idaresindeki servis aracı çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Konu ile ilgili yakalanan C.U. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. C.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.