Avrupa Şampiyonası'nda 24 milli eskrimci ter dökecek
İsviçre'de düzenlenecek olan Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den 24 sporcu ter dökecek.
İsviçre’de düzenlenecek olan Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den 24 sporcu ter dökecek.
İsviçre’nin ev sahipliğinde 18-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası 18 Haziran Salı günü Basel’de başlayacak. Organizasyonda Türkiye’yi kılıç, flöre ve epe branşlarında toplam 24 ay-yıldızlı eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında temsil edecek.
Şampiyonada piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:
18 Haziran Salı
Kadın Epe: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Nilahsen Erten, Beyza Halvacıay Bacak
Erkek Flöre: Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel
19 Haziran Çarşamba
Kadın Flöre: Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Nazlı Ceren Alioğlu, İrem Karamete Baldini
Erkek Kılıç: Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender
20 Haziran Perşembe
Erkek Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Uğur Kınalı, Doruk Erolçevik
Kadın Kılıç: Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Begüm Alkaya, Nil Güngör
21 Haziran Cuma
Kadın Epe-Takım
Erkek Flöre-Takım
22 Haziran Cumartesi
Erkek Epe-Takım
Kadın Kılıç-Takım
23 Haziran Pazar
Kadın Flöre-Takım
Erkek Kılıç-Takım