Avşa'da arazi yangını yürekleri ağıza getirdi

Balıkesir’in Marmara adalar ilçesine bağlı Avşa adasında iki farklı yerde çıkan yangın yerleşim yerlerine yakın olunca yürekleri ağıza getirdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir Avşa adasında Yiğitler Mahallesi Altınkum mevkii ve Çiftlik mevkilerinde çıkan arazi ve ot yangını yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle vatandaşlarda paniğe neden oldu. Havadan helikopter ile karadan ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda her iki yangında kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Avşa adasında Yiğitler mahallesi Altınkum mevkiindeki yangının yüksek gerilim hatlarındaki tellerin kopması sonucu yangının meydana geldiği diğer çıkan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.