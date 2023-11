Avukat Nilay Öndül Kalaman aday adayı oldu

TAKİP ET

Aday dosya tesliminde konuşan Avukat Nilay Öndül Kalaman “Eğitimimi tamamlayıp Silivri’ye döndükten sonra partimiz için aktif olarak birçok görev aldım. Cumhuriyet Halk partisi Silivri İlçe hukuk komisyonu üyesi olarak yapılan tüm yerel ve genel seçimlerde partim adına örgütümün verdiği görevleri seçim güvenliği e adil bir seçim olabilmesi adına büyük bir mücadele ile bil fiil yerine getirdim. Bu görevler sırasında yeri geldiğinde partimize yazılacak tek bir oy için dahi diğer partililerimiz ve gönüllülerimiz ile beraber kıran kırana savaş vererek partimizin her bir oyuna yerine ulaşana kadar sahip çıktık. Meslek gereği pek çok savcılık dosyasına vekil sıfatıyla dahil olmuşsam da , seçimler sırasında verdiğimi hukuk mücadelesinde bu durumdan rahatsız olanlar tarafından yapılan savcılık şikayeti sebebiyle ilk defa hakkımda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatılmış ise de; verdiğim mücadelede hukuk çizgisinden ayrılmadığım ve her zaman adalet ve seçim güvenliği peşinden koştuğumdan soruşturma netice olarak lehime sonuçlanmıştır.Yaşanan bu durum beni yıldırmamış aksine mücadelemde haksızlığa dur diyebilmenin önemi adına beni kamçılamıştır. Bugün hala Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Hukuk Komisyonu üyesi olarak partimiz ve örgütümüz için çalışmalara devam ediyorum. Hiçbir konuda elimi taşın altına koymaktan çekinmeyip hukuk ve adalet mücadelesine sonuna kadar devam edeceğime söz veriyorum.

Bu yola neden çıktım biraz da bundan bahsetmek istiyorum; Konuşmamın başında da bahsettiğim üzere; hukukun çiğnendiği, adaletin yok sayıldığı , haksız bir çok durum ile hergün karşı karşıyayız. Bir hukuk insanı olarak haksızlık ve adaletsizliklere karşı sadece eleştiri ile yaklaşmanın çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar örgütümüzün verdiği görevleri yerine getirmek için hiç çekinmeden ve geri durmadan hukuk, adalet ve hakkaniyet peşinde koşarak mücadele ettim.

Seçim süreçlerinde güvenli ve hukuka uygun bir şekilde seçim yürütülebilmesi ve tek bir oyumuza zarar gelmemesi adına kıran kırana mücadele vermiş isem de siyasette daha aktif rol alabilmek , hukuksuzluk ve adaletsizlik karşısında dur diyebilmek , kadınlarımızın , çocuklarımızın haklarını savunabilmek , insan haklarına sahip çıkabilmek , hayvan haklarını koruyabilmek ve Atamızın bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisini yine atamızın ilkeleri doğrultusunda hak ettiği şekilde temsil edebilmek , hak ettiği noktaya taşıyabilmek ve Kendime düstur edindiğim üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü ilkesi ile memleketim Silivri adına mecliste aktif rol almak , sizlerin oradaki sesi , temsilcisi olmak için belediye meclis üyesi aday adaylığımı açıklıyorum. ‘’Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz ‘’ diyen Mustafa Kemal Atatürk ün manevi huzurunda devletimin ve partimin varlığını her daim devam ettirebilmek adına tüm gücümle çalışacağıma huzurunuzda sizlere söz veriyorum. Bu yolda en başta beni yetiştiren anne babama ve desteğini hiç esirgemeyen eşime , aileme ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum

Nilay Öndül Kalaman kimdir ?

27.09.1988 yılında Silivri de doğdum.

İlköğretimimi Silivri Piri Mehmet Paşa İlköğretim okulunda tamamlayıp ardından

2002-2006 yılları arasında Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde lise eğitimimi tamamladım.Daha sonra

2007-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimimi tamamlayarak 2011 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldum.

Akabinde 2011-2012 yılları arasında Silivri de Avukatlık stajımı tamamladıktan sonra

2012-2013 yılları arasında İngiltere Cambridge de Studio Cambridge dil okulunda dil eğitimi ve Cambridge Üniversitesi Girton College da Hukuk İngilizcesi alanında eğitimimi tamamlayıp yeterlilik sınavlarında gerekli başarıyı sağladıktan sonra memleketim Silivriye mesleğimi icra etmek üzere geri döndüm.

2013 yılından itibaren n serbest olarak kendi ofisimde avukatlık mesleğimi fiilen icra etmekteyim

2019 yılında girdiğim ve kazandığım Arabuluculuk sınavı ve sonrasında aldığım uzman arabuluculuk eğitimleri ile ilgili tarihten bu yana aynı zamanda uzman arabulucu olarak da fiilen çalışmaktayım.

Şimdi ise evli ve bir çocuk annesiyim.

Ayrıca Atatürkçü Düşünce derneği ve Haykur Der’ e üye olmakla birlikte halen Atatürkçü Düşünce Derneğinde Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım