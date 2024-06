Baba Özer Aci, oğlunun mezarını ziyaret etti: 'Oğluma müjdeledim, rahat uyu diyebilmek çok güzel'

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kaza sonrası kaçan Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin ABD’de yakalanarak tutuklanması sonrası baba Özer Aci, oğlunun mezarını ziyaret etti. Aci, "Oğluma müjdeledim, rahat uyu diyebilmek çok güzel, şu an bile beni mutlu etti. Salı akşamı göreceğiz, ne sonuç çıkacak" dedi.

Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’te yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan 17 yaşındaki T.C. ile annesi ABD’de yakalanarak tutuklandı. Olayın üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçerken kırmızı bülten de çıkartılan anne ve oğulun tutuklanması sonrası baba Aci, oğlunun mezarını ziyaret etti. Aci, yaptığı açıklamada, "Mahkemeden ne karar çıkar, nasıl olur bilmiyorum ama ben her şeyden önce iadesini bekliyorum. Orada, burada yargılanırlar ama bunlar sonuçta suçlu. Oğlum, mezarlıkta yatıyor, suçlular cezasını çekmeli. Salı günü akşamı göreceğiz, ne sonuç çıkacak. Mahkemede bizden birileri olacak, takip edecekler. Gece geç vakitte de Adalet Bakanımız, tutuklandılar diye haberdar etti, sağ olsun. Sabah kalktık, mezarına geldik, oğluma müjdeledim. Eminim, çok iyi sonuçlara gideceğimize, iade edeceklerini düşünüyorum. Oradaki hakimlerin, savcıların da vicdani olarak hareket edeceklerine inanıyorum. Sana çarpan o çocuk, annesi yakalandı, rahat uyu diyebilmek, sen merak etme, çocuğuna bakıyoruz, demek çok güzel bir şey. Baba, görüşmek istiyormuş gibi bir duyum aldım. Fakat dönüş yapmadım, akşamüzeri de ortaya çıktı. Yakalanacağını anladığı için bizimle irtibata geçmiş, 115 gündür aramayan bir insan, 115 gün sonra niye arar acaba diye düşündüm. Avukatımla görüştüm, onun da avukatı var avukatına söylesin, avukatımla görüşür diye düşündüm. Bugün çağımızda Küba değil dünyanın hangi ülkesine gidilirse gidilsin, her ülkeye uçak var, her ülkeye gidilebiliyor. Ne diyecekler, insanlık dışı davranışlarını neyle anlatacaklarını merak ediyorum. Özel okula değil, nereye giderse gitsin, bir gerçeği hiçbir zaman değiştirmeyecek. Kimse ona tebrik veya teşekkür etmeyecektir. Özel günlerimiz, Babalar, Anneler Günü, bayramlarımızın artık buruk geçeceği kesin ve net nettir. Hiçbir zaman torunum da bir baba eli öpemeyecektir. Şu an bile beni mutlu etti, 3 gün Amerikan hapishanesinde ayrı ayrı kalıyorlar. Aman çocuğum, çocuğum Eylem Hanım gitsin, çocuğuna sahip çıksın, bakayım, çıkabiliyor mu? 3 günü ona soracağım nasıl geçti diye” dedi.

“Eylem Hanım bayramı çok zor günlerde yaşayacak”

Anne oğulun tutuklanması sonrası oğlunun mezarına gittiğini anlatan anne Pervin Aci, "Gittim, bugün orada çok kaldım, orası benim mekanım. Oğlumla dertleştim, oğlum sen bu ana kadar rahat uyuyamadın, bize çok güveniyordun, güvenmeye devam et, oğlum baban ile annen Allah sağlık verdiği müddetçe bu kadının arkasını bırakmayacak. Eylem Hanım bayramı çok zor günlerde yaşayacak. Geçen bayram evde boğuluyordum, dışarı çıkmadım. Bu bayram da oğlumun yanında güzel geçireceğim, konuşacağım. Onlar her işi yaparlar, onlardan her şey beklenir. Küba konusunda vallahi şaşırdım, bir daha geriye dönmezdi. Anneyi bize versinler, çocuk orada mahkemede yargılansın. Biliyordu yakalanacağını onun için de bizi farklı yönlere çekip bir şeyler yapacaktı. Cuma saatinden sonra eşim geldi, herkese danıştı ve eşim bunda bir bit yeniği var dedi. Daha ararlar mı oldu, bitti” şeklinde konuştu.

“Tutuklu olmaları içimi rahatlatıyor”

18 Haziran’da ABD’de gerçekleşecek duruşma için konuşan Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, “İade edilmelerini bekliyorum çünkü bir göz göze gelmek, onlarla karşılıklı konuşmayı çok isterim. Bir yanda da Amerika’da daha ağır şartlarda yargılanabilirler mi düşüncesi var. Şu an tutuklu olmaları içimi rahatlatıyor. Anladılar büyük ihtimalle yakalanacaklarını, son bir hani hamle yapmak istediler. Hiçbir şey değiştirmeyecek, bugüne kadar hiçbir şekilde yanımızda olmadılar, gerçekten pişmanlıklarını dile getirmediler. Bu saatten sonra da bize uzlaşma yapmalarının bir anlamı yok. Eşimin mezarına oğlumla beraber gittik, o yüzden çok fazla konuşmadım. Tekrar gideceğim, bugün bayram öncesi olduğu için oğlumu getirmek istedim. Ayrıca bu konu için gitmek istiyorum. Pars’ın yanında bu tarz konuları konuşmak istemiyorum çünkü anlıyor, etkilenmemesi adına baş başa konuşmayı tercih ederim. Babasının bize ulaşması ile aynı aslında son çıkış olarak bir girişimleri olmuş. Öyle rahat rahat, pişkin pişkin gülüp geziyorlardı. Bundan sonra bakalım ne yapacaklar, onlara büyük bir ders olacak, nezarette kalmak bile onlara büyük bir zulüm, şu anda bu konuda mutluyum. Bu olay olmasaydı her şey çok farklı olacaktı. Ailecek bayrama girecektik, Babalar Gününü kutlayacaktık. Bu ve bundan sonraki hiçbir babalar gününü kutlayamayacağız. İstedikleri kadar ceza alsınlar, bizden aldıkları, çaldıkları mutlu günleri veremeyecekler” şeklinde konuştu.

Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C. iddiaya göre 1 Mart 2024’te Kemerburgaz’da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV’lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olurken annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırılmıştı.