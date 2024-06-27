Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Bahçelievler'de bugün sabaha karşı çöken binaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi.

Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bahçelievler’de bugün sabaha karşı çöken binaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çökmüştü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıkmıştı.

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Binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi.