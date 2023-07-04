Bakan Işıkhan: 'Memur zammı için hazırlıklar sürüyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Işıkhan torba yasaya ile ilgili sorulara Meclis tatile girmeden düzenlemenin sunulacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma Bakanlığı olarak biz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını takip etmekte yarar var. Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi meclis tatile girmeden önce, bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, refahın arttırılması bizim için önemli, çalışanlarımızın. Cumhurbaşkanımızı takip ederseniz o açıklamaları yapacak.”

Işıkhan şu şekilde devam etti:

”Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz. Enflasyona ezdirilmemesi konusu. O konuda ortak bir karar çıkar”