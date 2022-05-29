Bakanı Süleyman Soylu: 'Siz bu ülkenin tek dereceden oyla seçilen yöneticilerisiniz, size güveniyoruz'

İstanbul Bakırköy'de bir otelin konferans salonunda, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtarlara seslendi: 'Siz bu ülkenin tek dereceden oyla seçilen yöneticilerisiniz. Size güveniyoruz.'

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  • 29.05.2022 00:23
  • Güncelleme: 29.05.2022 04:21
Bakanı Süleyman Soylu: 'Siz bu ülkenin tek dereceden oyla seçilen yöneticilerisiniz, size güveniyoruz'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Bakırköy’de bir otelin konferans salonunda, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtarlara seslendi: “Siz bu ülkenin tek dereceden oyla seçilen yöneticilerisiniz. Size güveniyoruz.”

İstanbul Bakırköy’de bulunan bir otelin konferans salonunda, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Akşam saat 19.00 sıralarında başlayan etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve muhtarları temsilen federasyon başkanları ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen muhtarlar katıldı. Salona giriş yapan Bakan Soylu tek tek masaları gezerek muhtarlarla kısa süre sohbet etti. Slayt gösterisiyle başlayan etkinlikte açılış konuşmalarının ardından söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtarlığın çok önemli bir müessese olduğuna değindi. Muhtarlara güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Bakan Soylu, “Biz, bize bırakılan bu ülkeyi hep beraber ayağa kaldıracağız” dedi. Programın sonunda Bakan Soylu’ya plaketin yanı sıra, kendisinin ve annesini resminin çizili olduğu bir portre hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz umutsuzluk ortaya koyamayız. Bizden yarın gelecek bekleyenler var. Bugünümüzün hesabını ortaya koyup, yarının geleceğini bugünün hesabına kurban edemeyiz. Siz bu ülkenin kuvvetli yöneticilerisiniz. Tek dereceden oyla seçilen yöneticilerisiniz. Biz size güveniyoruz. Güvenirken hangi memleketten olduğunuza, inancınızın, düşüncenizin, siyasal düşüncenizin ne olduğuna bakmıyoruz. Ama bir şeye bakıyoruz. Bize bırakılan bu ülkeyi hep beraber ayağa kaldıracağız. Ve şuna da inanıyoruz, bizden sonra gelecek nesiller güçlü ve büyük Türkiye’yi sadece 780 bin metrekareyle bu aziz millete hizmet için değil, etrafımızdaki coğrafya ve dünyayı rahatlatmak için ve dünyada Batı’nın ortaya koyduğu bu sistematik ezginliği ortadan kaldırmak için yep yeni bir Türkiye tablosu gerçekleştirecekler” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Her muhtarımız, mahallemizin, köyümüzün kanaat önderi lideri konumunda. ‘Ben de Türkiye’nin muhtarıyım’ diyen Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle muhtar, mahallesindeki her bir hanenin sevincini de, hüznünü de, eksikliğini de, en iyi şekilde bilmesi gereken kişi. Sizler vatandaşımızın derdini, ihtiyacını, sorunlarını çözmenin peşinde koşan, mahallenin babası, ablası, abisisiniz” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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