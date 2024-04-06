Bakanlıktan 'Risayeti Cumhur Filarmoni' paylaşımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 'Risayeti Cumhur Filarmoni' ismini alışının 100'üncü yılını arşiv fotoğrafı paylaşarak kutladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ‘Risayeti Cumhur Filarmoni’ ismini alışının 100’üncü yılını arşiv fotoğrafı paylaşarak kutladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yaklaşık 2 asırlık geçmişe sahip olan CSO’nun ‘Risayeti Cumhur Filarmoni’ ismini alışının 100’üncü yılı dolayısıyla orkestranın eski fotoğrafını paylaştı. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onayı ile ‘Risayeti Cumhur Filarmoni’ adını alışının 100. yılını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.