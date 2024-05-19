Fenerbahçe takım otobüsü stada geldi

Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam Galatasaray'ın konuğu olacak Fenerbahçe, RAMS Park'a ulaştı.

Fenerbahçe takım otobüsü stada geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Süper Lig’in 37. haftasında bu akşam Galatasaray’ın konuğu olacak Fenerbahçe, RAMS Park’a ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Galatasaray’ın konuğu olacak. Saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe kafilesi de derbi için stada ulaştı. Sarı-lacivertli takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park’a giriş yaptı.

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