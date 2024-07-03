Balcıoğlu'ndan sürpriz istifa hakkında açıklama

Silivri Belediyesi'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından özel kalem olarak göreve başlayan Nevzat Sezen, Başkan Yardımcılığı kadrosu onaylandıktan kısa bir süre sonra sürpriz bir şekilde görevinden ve memuriyetten de istifa etti.



Kulislerde yer alan bilgilere göre İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapması beklenen Sezen'in, kadrosunun onaylanmasına rağmen bu görevin kendisine verilmemesi nedeniyle istifa ettiği öğrenildi.

BALCIOĞLU: BAŞKAN YARDIMCILIĞI SÖZÜ VERMEDİM

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sezen ile herhangi bir görev uzlaşmazlığını yaşadıklarını yalanlarken, “Kendisine verilmiş bir başkan yardımcılığı sözüm yoktu” dedi. Balcıoğlu, Sezen'in istifasını çalışma şartlarına uyum sağlayamamak olarak açıklarken bir görev, makam anlaşmazlığı konusunun aralarında geçmediğini vurguladı.

Bu istifanın ardından, belediyede yeni atamaların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

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