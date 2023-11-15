Balıkesir'de trafikte yüksek sesle müzik denetimi

Balıkesir’de trafik ekipleri çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada toplam 425 araç ve motosiklet denetlenirken 117 sürücüye trafik kanunu uyarınca toplam 149 bin 797 TL. idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekiplerince, Balıkesir İl merkezinde bulunan Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücüler üzerinde yapılan denetimde; 425 araç ve motosiklet sürücüsüne trafik kurallarına uymamak, Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden toplam 149 bin 797 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik ekipleri 8 araç ve 1 motosiklet trafikten men edildi.