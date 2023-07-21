Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Kargın kırsal mahallesinde meydana gelen traktör kazasında 65 yaşındaki Bayram Dede hayatını kaybetti.

Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Kargın kırsal mahallesinde meydana gelen traktör kazasında 65 yaşındaki Bayram Dede hayatını kaybetti.

Kargın Mahallesi Durası Günü mevkisinde tarlasını sürmek isteyen Bayram Dede (65) traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Traktörün altında kalan 65 yaşındaki çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.