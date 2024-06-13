Balkan şampiyonuna kaymakamdan bisiklet

İstanbul’da yapılan 28. Balkan Karate Şampiyonası’nda şampiyon olan küçük karateciler Manyas Kaymakamı Emre Yeşil tarafından bisikletle ödüllendirildi.

28. Balkan Şampiyonasına katılan Türk Milli Karate takımında yer alan 10 yaş gurubu kata dalında Balkan Şampiyonu olan Özen Egemen Er ile yine 37 kilogramda karşılıklı dövüş klasmanında Türkiye Şampiyonu olan Ceydanur Mira Ören’i makamında ağırlayan Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, "Sizleri bu başarınızdan dolayı içtenlikle kutluyorum. Çok istememe rağmen yoğun programlarımdan dolayı sizlerin yanında şampiyonaya katılamadım. Ancak her zaman sizlere desteğimiz sürecek, biz daima sizin yanınızdayız. Siz yeter ki ülkemizi, ilçemizi en güzel şekilde temsil edin" dedi.

Kaymakam Yeşil daha sonra Balkan Şampiyonu Özen Egemen Er ve Ceydanur Mira Ören’e birer bisiklet armağan etti. Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen ve Karate antrenörü Cenk Dere’de ziyarette yer aldı.