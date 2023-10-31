Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde 2 ayda 5 bin kursiyer

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi 2023-2024 Yaygın Eğitim ve Öğretim döneminde 1 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında kurumda 178 kurs açarak 5 Bin kursiyere eğitim verdi. Kurumda sürmekte olan 178 kursa, 3 Bin 500’ü kadın, Bin 500’ü de erkek olmak üzere toplam 5 Bin kursiyer eğitim aldı ve almaya da devam ediyor.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve sigortalı usta öğreticiler görev yapıyor. Bandırma Halk Eğitimi Müdürü Ahmet Özdemir’in verdiği bilgilere göre, 2023-2024 yaygın eğitim-öğretimde 1 Eylül- 25 Ekim 2023 tarihleri arasında 5 Bin kursiyerin eğitim aldığını ifade etti. Özdemir "1 Eylül -25 Ekim tarihleri arasında 178 kurs açıldı. 2 aylık süre içerisinde de 5 Bin kursiyerimiz kurslarımızda faydalandı. 3 bin 500’ü bayan, bin 500’ü de erkek olmak üzere kurslarımızda eğitim gördüler. En çok talep eden kurslarımızdan işaret dili, ücretli öğretmenlere özel eğitim, KPSS öğrencilerine dersler verilmesi, tıbbi ve aromatik bitki gibi kurslarımız çok fazla talep gördü. Bununla birlikte kurumumuza müracaat eden sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri doğrultusunda da kurslar açıyoruz. Büyük kitlelere ulaşmak için özel bireyli öğrencilere halk oyunları, spor kursları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine, Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi bünyesindeki BALMEK’e, KYK yurtlarına, Jandarma, 6. Ana jet üssü, Bandırma Kent Konseyi, köy okulları, Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezi, Kapalı ceza evleri gibi birçok kurum ve kuruluşların bizlere olan talepleri doğrultusunda kurs açmaya devam ediyoruz. Kurumumuzda gerek gündüz gerekse gece olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Aktif olarak 70 usta öğreticimiz var. Bu sayı ile kalmaz ve artacaktır. Bandırmalı halkımızın talebi çok fazla ve şunu da söylemek istiyorum, kurs açılsın diye kurs açmıyoruz. Açmış olduğumuz kurslar amaca ve hedefe hizmet etmesi için açıyoruz. Rakamlar yüksek olsun diye kurs açma niyetinde değiliz. Kendi kültürümüzü ve değerlerimizi taşıyacak kursları açarak değerler duygusunu oluşturmak istiyoruz. Kursu bitirdikten sonra ben belge aldım değil, kursa gittim öğrendim diyebilmelidir" ifadelerinde bulundu.