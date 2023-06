Başkan Aktaş şehit aileleriyle bayramlaştı

TAKİP ET

Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri yoğunlaşırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pınarbaşı Şehitliği’nde şehit aileleriyle bir araya gelip, şehitler için dua etti. Başkan Aktaş, bayramı hüzünle geçiren şehit ailelerinin acılarına ortak oldu.

Kurban Bayramı arifesinde çarşıda esnafla, metroda vatandaşla ve sahada çalışan belediye personeli ile bir araya gelip, bayram kutlaması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hüznün adresi olan şehitlikleri ziyaret edip, şehit ailelerinin acılarına ortak oldu. Arife gününün sabahına Pınarbaşı Şehitliği’nde başlayan Başkan Aktaş, şehit aileleriyle bir araya gelip, onların da bayramını tebrik etti. Şehitler için dua eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm şehitlikleri bakım onarım çalışmalarıyla şehitlerin şanına yakışır hale getirdiklerini belirtti. Şehit ailelerine evlatlarının mezarlarına dikmeleri için saksıda çiçekler dağıtan Başkan Aktaş, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarının da altını çizdi. Başkan Aktaş, “Bu vatan uğrunda şehadete yürüyen tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle de şehit ailelerimizin yalnız olmadığını, her daim yüreklerimizde olduğunu, her daim onlarla beraber olduğumuzu bilmelerini istiyorum” dedi.

Ekipler sahada

Başkan Aktaş, bu arada bayram süresince görev başında olacak saha ekibiyle de bir araya geldi. Merinos Park’ta çevre düzenleme çalışmaları yapan Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım Peyzaj A.Ş personelini görevleri başında ziyaret eden Başkan Aktaş, personelin bayramını kutladı. Vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için Büyükşehir ekiplerinin bayram süresince sahada olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Tatil olmasına rağmen Bursa’yı güzelleştirmek için emeğini, gayretini, alın terini ortaya koyan kardeşlerimiz var. Park bahçeler işçilerimiz var, Tarım A.Ş. işçilerimiz var. İnşallah Bursa’mız bu yaz yapacağımız çalışmalarla daha da yeşile bürünecek, daha da güzelleşecek. Ben bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.