Başkan Balcıoğlu, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Büyükçavuşlu Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların ve esnafın Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

Başkan Balcıoğlu, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bayramlaştı
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Bu samimi ziyaretler kapsamında, Başkan Balcıoğlu ve beraberindeki heyet, mahalledeki kıraathaneleri ve esnafları ziyaret etti. Esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan, onların bayramını tebrik etti ve mahallenin ihtiyaçları hakkında sohbet etti.

Başkan Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Büyükçavuşlu Mahallesi'nin cana yakın insanlarıyla bayramlaşmak, onların bayram sevincine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek, onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı şekillendiriyoruz," dedi.

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