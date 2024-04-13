Başkan Balcıoğlu, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bayramlaştı

Bu samimi ziyaretler kapsamında, Başkan Balcıoğlu ve beraberindeki heyet, mahalledeki kıraathaneleri ve esnafları ziyaret etti. Esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan, onların bayramını tebrik etti ve mahallenin ihtiyaçları hakkında sohbet etti.

Başkan Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Büyükçavuşlu Mahallesi'nin cana yakın insanlarıyla bayramlaşmak, onların bayram sevincine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek, onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı şekillendiriyoruz," dedi.