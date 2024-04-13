Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Başkan Balcıoğlu ve beraberindeki heyet, İlçe Emniyet müdürü Cemil Erim’in hem Ramazan Bayramı’nı hem de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutladı.

Görüşmede, Silivri Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında devam eden iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ilçenin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Silivri’de güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Başkan Balcıoğlu, “Silivri Belediyesi olarak, ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına emniyet teşkilatımızla her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Emniyet mensuplarımızın özverili çalışmalarının yanındayız” dedi.