Otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden E.A. idaresindeki 34 DPB 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

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Takla atan otomobilin sürücüsü E.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.