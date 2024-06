Başkan Balcıoğlu'ndan Öğrencilere Kütüphane Ziyareti ve Başarı Dileği

TAKİP ET

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Balcıoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin, bilgiye ve kültüre erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Kütüphaneler, toplumların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Sizlerin de kütüphanelerimizi aktif bir şekilde kullanmanızdan mutluluk duyuyorum." dedi.

Öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar dileyen Başkan Balcıoğlu, "Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmanız gerektiğini biliyorum. Sizlerin azminiz ve gayretinizle her şeyin üstesinden geleceğinize inanıyorum. Unutmayın ki, başarıya giden yolda en önemli etkenlerden biri de düzenli ve planlı çalışmaktır." şeklinde konuştu.

Silivri Belediyesi olarak, eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Kütüphanelerimizin yanı sıra, etüt merkezleri, kültür ve sanat merkezleri gibi pek çok alanda da hizmet veriyoruz. Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü imkânı sunmak." ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarına ve projelerine hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilere yönelik burs programları, okul ve çevre düzenlemeleri, eğitim materyalleri desteği gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdürüyor.