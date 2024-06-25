Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin Geleceği İçin Halkın Görüşlerine Başvuruyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Birlikte Karar Alıp Birlikte Yöneteceğiz” sloganı çerçevesinde, Silivri’nin 2025-2029 yıllarını kapsayacak stratejik planı için Silivri halkının görüşlerini toplamak üzere bir kampanya başlattı. Bu kampanya, Silivri Belediyesi’nin www.birlikte.silivri.bel.tr adresinde yer alan özel bir portal aracılığıyla yürütülüyor. Portal üzerinden vatandaşlar, ilçenin geleceği ile ilgili öneri ve fikirlerini paylaşarak, stratejik planın oluşturulmasında doğrudan söz sahibi olma fırsatına sahip olacaklar.

Başkan Bora Balcıoğlu, bu yeni proje hakkında yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerim, Silivri’yi sizlerle birlikte yöneteceğimize söz vermiştik. Bu sebeple 2025-2029 yılı stratejik planı çerçevesinde ilçemizde yapılacaklara birlikte karar verelim istiyoruz. Silivri’nin geleceği için her bir vatandaşımızın fikri bizim için çok önemli. www.birlikte.silivri.bel.tr adresinden kentimizin geleceği ile ilgili önerilerinizi lütfen bizimle paylaşın, ilçemizin yönetiminde söz sahibi olun” dedi.

Başkan Balcıoğlu, stratejik planın ilçenin sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini ve bu süreçte halkın görüşlerinin alınmasının önemine değindi. “İlçemizin her köşesinden vatandaşlarımızın görüşlerini almak, sesine kulak vermek Silivri’nin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu süreç, söz verdiğimiz gibi ilçemizin geleceğini hep birlikte şekillendirmemizi sağlayacak” diye ekledi.

Katılımın Önemi

Başkan Balcıoğlu, stratejik planın hazırlanmasında halkın katılımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. “Silivri Belediyesi olarak, stratejik planımızı halkımızın sesine kulak vererek hazırlamak istiyoruz. Silivri’nin geleceği, ancak halkımızın aktif katılımı ve katkılarıyla inşa edilebilir. Bu nedenle, herkesin görüşlerini www.birlikte.silivri.bel.tr adresine iletmesini ve bu sürecin bir parçası olmasını bekliyoruz” dedi.

Portal üzerinden yapılacak geri bildirimler, çeşitli kategoriler altında toplanacak ve bu bilgiler stratejik planın oluşturulmasında kullanılacak.

Süreç ve Hedefler

Stratejik plan hazırlık süreci boyunca, Silivri Belediyesi çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek halkın katılımını artırmayı hedefliyor. Başkan Balcıoğlu, “İlçemizde yapılacak halka açık toplantılar ve bilgilendirme oturumları ile stratejik plan hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız. Bu etkinlikler, halkımızın planlama sürecine daha fazla katılımını sağlamak ve fikir alışverişini teşvik etmek için düzenlenecek” şeklinde konuştu.