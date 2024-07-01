Başkan Balcıoğlu, SİSED Üyelerini Ağırladı

Başkan Balcıoğlu, "Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncel ve yönetim kurulu üyelerinin belediyemize yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Kendilerine değerli hediyeleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ederim," dedi.

Ziyaret sırasında, Silivri'deki servis hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Balcıoğlu, belediye olarak her zaman SİSED'in yanında olduklarını ve işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cihan Tuncel ise, Başkan Balcıoğlu'na misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ederek, dernek olarak Silivri'deki servis hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

