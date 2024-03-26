Başkan Tanır projelerini açıkladı

Kestel Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik projelerini açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan adayı olan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, projelerini açıkladı. 12 büyük proje ile beyannamesini açıklayan Önder Tanır, "Kestel’e en iyi hizmeti getirmek, ilçemizi Bursa’nın parlayan yıldızı yapmak adına gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımıza ve çalışacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte yönetim anlayışımız doğrultusunda, gönüllere giden yolda gönüller yapmak için köprüler oluşturacak ve güzel ilçemizi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu çerçevede Kestel’in kalkınması, hemşehrilerimize hizmet edilmesi, ülkemizin refahı ve huzuru, siyasetimizdeki tek hedefimizdir. 1 Nisan sabahı, ahlak ve maneviyat anlayışının hakim olduğu, şefkatle muamele eden, hak ve adaleti üstün tutan, milletine karşı daima dürüst ve güvenilir belediyecilikle yeniden Bismillah diyeceğiz" dedi.

Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır, Kestel’e yakışacak bir alışveriş merkezini hayata geçireceğini belirtti. Tanır, "Kestel’e kazandıracağımız, içerisinde sinema, giyim-aksesuar, çocuk oyun merkezi ve yemek bölümlerinin bulunacağı bir alışveriş merkezi ile vatandaşlarımızın sosyal alandaki konforunu arttıracak ve ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabileceği bir sosyal donatı tesisini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

5 mahalleye 5 kreş açacağını ifade eden Başkan Tanır, "Vani Mehmet Mahallesi, Kale Mahallesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Yeni Mahallelerimize 5 noktada kreş kazandıracağız. Bu kreşlerimizde ücretsiz hizmet verecek ve özellikle çalışan anne ve babalarımızın destekçisi olacağız. 400 gram ekmeğin 1 lira olmaya devam edecek. Türkiye’nin en ucuz ekmeği projemizi genişleterek satış noktalarımızı arttıracak ve kırsal mahallelerimize de 400 gramı 1 TL’lik ekmeği ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Kestel Belediyesi olarak lise ile üniversite öğrencilerinin ulaşım ve sınav giriş ücretlerini karşılamaya devam edeceklerini belirten Başkan Tanır, "Gençlere internet paketi desteğinde bulunup, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin kırtasiye, giyim ve kitap masraflarını üstleneceğiz. İçerisinde 12 bin metrekare ticaret alanı 90 metre yüksekliği olan kule üzeri nikah salonu, kafeler, yaşam alanları ve sosyal donatı alanları ile vizyon projemiz olarak hayata geçireceğiz. Geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlara yılda 2 kez yem, tohum ve gübre desteği sağlayacağız. Kestel’in ihtiyacı olan modern bir hayvan pazarını hayata geçireceğiz. Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarını, daha sistematik ve sürekli hale getirerek ivedilikle "Kestel Dönüşüm Seferberliği’’ başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri hedefiyle çocuk kütüphanelerini Kestel’e kazandıracağını ifade eden Tanır, Kestel’in simgelerinden olan Kale’nin, aslına uygun bir şekilde restore edilerek çevre düzenlemesi ve revizyonların yapılmasıyla vatandaşlarımızın tarihe tanklık etmelerine ve içerisinde planlanan Çilek Restoran ile ucuz ve kaliteli hizmete ulaşabilmelerine imkan sağlamış olacağız. Engelli bireylerin gündelik hayatını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak olan Engelli Koordinasyon Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Kadınlarımıza meslek kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve ev ekonomisine destek olmak adına üreten kadınlar atölyesini hayata geçireceğiz" dedi.

Araç kullanmakta ustalaşmak isteyen gençler için ileri sürüş pistini hayata geçireceğini söyleyen Başkan Önder Tanır, "Gençlerimize bu pistlerde ‘drift atma’ heyecanını trafiğe kapalı alanda, kimsenin hayatını riske atmadan yaşatacağız" şeklinde konuştu.